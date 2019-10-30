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Сайдик: переговорщики в Минске готовят большой обмен военнопленными
Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в столице Беларуси участники ТКГ активно работают над формированием списков для следующего обмена пленными, сообщает Диалог.UA, ссылаясь на news.liga.
Конечно, этот процесс, как и все остальные, не протекает гладко, отмечает Сайдик. Переговорщикам приходится дискутировать, обсуждать и отстаивать каждое имя в списке на обмен.
Однако с началом отвода войск и этот процесс активизировался, говорит представитель ОБСЕ.
Вообще Сайдик назвал процесс разведения сил большим шагом вперед. Он также приятно удивлен темпами восстановления моста в Станице Луганской.
При этом Сайдик посокрушался о том, что о прекращении огня пока говорить преждевременно. Хотя перестрелки стали реже, но все же о полном режиме тишины речь не идет.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Беларусь, Минск, обмен, военнопленный, ОБСЕ
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