Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление

30.10.2019 15:15

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, который ранее высказался относительно возможности нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной, прокомментировал вопрос о сроках проведения саммита в нормандском формате.

По его словам, о конкретных датах саммита в так называемом нормандском формате можно будет говорить после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе, передает Главред.

"Будем ждать. Во-первых, как завершится (отвод сил, - Главред) в Золотом, и как весь этот процесс будет организован в Петровском, в том числе, с учётом тех угроз, которые буквально вчера, я так понимаю, были озвучены со стороны добровольческих националистических батальонов, что они этому процессу (отводу) будут препятствовать", - цитируют Руденко росСМИ.

"Когда все эти вещи будут завершены и верифицированы миссией ОБСЕ, что все так, как надо, что все по правилам, тогда будем разговаривать уже о конкретных датах саммита в нормандском формате. Пока это, как мне кажется, преждевременно", - добавил он.

Руденко также отметил, что российская сторона позитивно оценивает начало разведения войск возле посёлка Золотое в Донбассе.