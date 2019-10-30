Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ

30.10.2019 18:57

Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже разработаны. Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, сейчас эти проекты получают плановую финансовую поддержку, также выделение денежных средств предусмотрено на следующий год.

«Сейчас принята на вооружение «Ольха» с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты «Ольха-М», с дальностью действия до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет «Нептун» — одноименная ракета также создана специалистами КБ «Луч», — сообщил Кривонос.

Он добавил, что испытания украинских ракетных комплексов еще не окончены. Но к концу нынешнего года можно будет уже ответить на вопрос — когда в украинской армии появятся «Ольха-М» и «Нептун»?

«Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО „Смерч“ было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок», — сообщил замсекретаря СНБО.

Источник: https://donpress.com