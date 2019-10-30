- В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать18:40
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- «Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс18:02
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео 17:30
- Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности17:00
- Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован16:41
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»16:05
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ
Ракетный комплекс «Ольха» уже принят на вооружение ВСУ. В данный момент продолжаются испытания ракет «Ольха-М» и комплекса «Нептун», ракеты для которого уже разработаны. Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в интервью изданию «Апостроф».
По его словам, сейчас эти проекты получают плановую финансовую поддержку, также выделение денежных средств предусмотрено на следующий год.
«Сейчас принята на вооружение «Ольха» с дальностью действия до 70 км и проводятся испытания модернизированной ракеты «Ольха-М», с дальностью действия до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет «Нептун» — одноименная ракета также создана специалистами КБ «Луч», — сообщил Кривонос.
Он добавил, что испытания украинских ракетных комплексов еще не окончены. Но к концу нынешнего года можно будет уже ответить на вопрос — когда в украинской армии появятся «Ольха-М» и «Нептун»?
«Исходя из программы разработки и проведения испытаний, ответ на это можно дать к концу года. Ракетные комплексы быстро не создаются. Даже в СССР при испытаниях РСЗО „Смерч“ было произведено более 1500 пусков. У нас нет таких широких возможностей, поэтому мы стараемся совершать как можно меньше ошибок», — сообщил замсекретаря СНБО.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ракета, вооружение
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Нардеп: конечная цель санкций США – дворцовый переворот в РФ и смена Путина
- Космос покорят три украинские ракеты
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- В Украине отсутствует легитимная Конституция
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»13:45
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- «Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск13:00
- Стало известно, когда ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун» поступят на вооружение ВСУ18:57
- В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать18:40
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- «Другого выхода у нас нет»: Зеленский назвал единственный вариант вернуть Крым и Донбасс18:02
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
- Первая драка в раде: Тищенко и Скорик чуть не "убили друга друга" - видео 17:30
- Пушилин анонсировал начало «масштабных учений МЧС, МВД и УНМ»17:15
- Переяслава-Хмельницкого больше нет: что произошло, подробности17:00
- Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован16:41
- «По всему фронту нездоровое движение, летают БПЛА»: В ОРДО по тревоге подняли подразделения НВФ16:18
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"