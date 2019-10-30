- В Украине снизятся налоги на доходы населения?12:40
- Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений12:20
- Зеленского ожидает большой провал, появился тревожный прогноз для президента: «Путин уже начал…»12:06
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление11:48
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло11:32
- Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО11:15
- Встреча Зеленского с Путиным: всплыли важные подробности11:02
- Авиакомпания SkyUp запустила рейс Харьков - Тбилиси10:45
- Зима в 2020 году: сколько продлятся холода10:15
- «15 тысяч каждому»: в сети переполох из-за «указа» Зеленского, скандальные подробности09:45
Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений
С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме, сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Национального банка Украины, передает Гордон.
"Дневной лимит в 150 тыс. грн (через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга) отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", – сказано в сообщении.
По оценкам НБУ, "эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок".
"Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", – добавили в Нацбанке.
Требовать от клиентов паспорт при операциях с валютой НБУ обязал банки и пункты обмена валют своим постановлением от 30 апреля 2014 года. С августа 2017 года украинцам разрешили производить обмен валюты без паспорта на сумму не более 150 тыс. грн.
В марте 2018 года глава НБУ Яков Смолий назвал валютную либерализацию в числе приоритетов для ведомства в ближайшей и средней перспективе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, покупать, валюта, ограничение
- Доллар ползет вверх
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру
- В какой валюте хранить сбережения?
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление11:48
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло11:32
- Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО11:15
- Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета08:14
- «Парни, я за любую встречу»: Зеленский согласился пообщаться с бойцами «Азова»07:46
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- В Украине снизятся налоги на доходы населения?12:40
- Букмекеры дали прогноз на кубковаый матч Динамо — Шахтер12:31
- Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений12:20
- Зеленского ожидает большой провал, появился тревожный прогноз для президента: «Путин уже начал…»12:06
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление11:48
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло11:32
- Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО11:15
- Встреча Зеленского с Путиным: всплыли важные подробности11:02
- Авиакомпания SkyUp запустила рейс Харьков - Тбилиси10:45
- Потап изменился до неузнаваемости10:30
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"