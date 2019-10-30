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Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений

30.10.2019 12:20
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Украинцам разрешили покупать валюту без ограничений

С 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений по сумме, сообщила 29 октября в Facebook пресс-служба Национального банка Украины, передает Гордон.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн (через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга) отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", – сказано в сообщении.

По оценкам НБУ, "эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок".

"Подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн, а общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня являются соразмерными", – добавили в Нацбанке.

Требовать от клиентов паспорт при операциях с валютой НБУ обязал банки и пункты обмена валют своим постановлением от 30 апреля 2014 года. С августа 2017 года украинцам разрешили производить обмен валюты без паспорта на сумму не более 150 тыс. грн.

В марте 2018 года глава НБУ Яков Смолий назвал валютную либерализацию в числе приоритетов для ведомства в ближайшей и средней перспективе.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, покупать, валюта, ограничение
 
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