В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать

30.10.2019 18:40

Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook.

Теперь если гражданин обращается в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, а также после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, он получает удостоверение нового вида. В нем указываются группа крови и резус-фактор, пишут Факты.

Администратор сервисного центра МВД вносит информацию в новый водительский документ на основе данных, которые указаны в медицинской справке 083/о. Она входит в комплект документов, предоставляемых гражданином сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.

Источник: https://from-ua.com