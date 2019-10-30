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В Украине будут по-новому выдавать водительские права: что важно знать
Произошли изменения в составе данных, которые вносятся в водительское удостоверение. Об этом главный сервисный центр министерства внутренних дел сообщает в Facebook.
Теперь если гражданин обращается в сервисный центр МВД за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, а также после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, он получает удостоверение нового вида. В нем указываются группа крови и резус-фактор, пишут Факты.
Администратор сервисного центра МВД вносит информацию в новый водительский документ на основе данных, которые указаны в медицинской справке 083/о. Она входит в комплект документов, предоставляемых гражданином сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, права, водитель
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