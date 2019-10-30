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В Украине будут штрафовать за перевозку детей без автокресел
Вчера, 29 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1150, которым регламентируется применение штрафных санкций за отсутствие автомобильных детских кресел.
Ранее ответственность за перевозку детей без автокресел ничем предусмотрена не была.
Так, согласно правилам дорожного движения, запрещается перевозить:
- детей младше 12 лет или чей рост менее 145 см в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства;
- детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;
- организованные группы детей в темное время суток
Законом № 1150 за нарушение правил перевозки детей предусматривается штраф в размере 510 грн, повторное аналогичное нарушение в течение года наказывается штрафом на сумму 850 грн.
В первом чтении Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» поддержали 323 депутата, во втором — 332.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, дети, штраф, автокресло, автомобиль
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