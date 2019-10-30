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В Украине снизятся налоги на доходы населения?
В СМИ бурно обсуждают новость о том, что в Украине собираются снизить налог на доходы населения, но повысить налог на недвижимость.
Тимофей Милованов сообщает, что нужно стимулировать создание рабочих мест и уменьшить факты получения заработной платы "в конверте". Для этого, по его мнению, нужно устранить серьезное давление на работодателей: налоги в Украине слишком большие.
Сам Милованов предложил снизить Единый социальный взнос и налог на доходы. Дефицит, который может возникнуть, он предлагает компенсировать за счет увеличения налога на недвижимость.
Однако, Милованов отмечает, что смена налоговой системы - процесс очень сложный, поэтому все изменения нужно обсуждать. Он также отметил, что на данный момент речи о снижении налогов не идет, что это только предложение, которое нужно проработать.
Ранее Гетьманцев Данил сообщал, что ожидать снижения ЕСВ не стоит.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, доход, население, налоги
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