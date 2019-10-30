В Украине снизятся налоги на доходы населения?

30.10.2019 12:40

В СМИ бурно обсуждают новость о том, что в Украине собираются снизить налог на доходы населения, но повысить налог на недвижимость.

Тимофей Милованов сообщает, что нужно стимулировать создание рабочих мест и уменьшить факты получения заработной платы "в конверте". Для этого, по его мнению, нужно устранить серьезное давление на работодателей: налоги в Украине слишком большие.

Сам Милованов предложил снизить Единый социальный взнос и налог на доходы. Дефицит, который может возникнуть, он предлагает компенсировать за счет увеличения налога на недвижимость.

Однако, Милованов отмечает, что смена налоговой системы - процесс очень сложный, поэтому все изменения нужно обсуждать. Он также отметил, что на данный момент речи о снижении налогов не идет, что это только предложение, которое нужно проработать.

Ранее Гетьманцев Данил сообщал, что ожидать снижения ЕСВ не стоит.

Источник: http://kr24.com.ua