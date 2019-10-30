Зеленский назвал условие завершения войны на Донбассе: «Украина должна…»

30.10.2019 07:30

Владимир Зеленский говорил о дипломатии по ситуации с оккупированным Донбассом — по мнению гаранта, именно она является единственным возможным путем решения проблемы относительно украинских территорий, захваченных врагом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на сообщение ОП.

Прекращение войны на востоке страны — основная задача власти сейчас:

«Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются. Процветать, быть независимой и успешной ».

Также президент заявил в контексте речи и о возвращении всех украинских территорий и совместную работу каждого из украинцев:

«… Более того — именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине — это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины — это и ваш успех », — сказал Владимир Зеленский во время произнесения речи.

Источник: https://politeka.net