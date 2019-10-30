Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»

30.10.2019 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как можно достичь мира на Донбассе

Об этом он заявил, выступая Форуме единства в Мариуполе, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, глава государства Владимир Зеленский анонсировал государственную стратегию реинтеграции оккупированных российскими войсками Донбасса и Крыма.

«Первый этап — это завершение горячей стадии и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время», — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что следующий этап — один из самых сложных, поскольку одно неправильное заявление может перечеркнуть всю работу.

«Второй неотъемлемый этап — примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы затянулись раны? Это сложный, нейрохирургический процесс. Это как держать спички возле открытой канистры бензина — одно неосторожное движение, одно неправильное заявление может все перечеркнуть и возобновить горячую стадию конфликта», — объяснил нюансы глава государства.

«И третий — безопасная реинтеграция не на бумаге, а реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить и даже состоялось частичное примирение. Но не произошло главного — возвращения территории», — заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, Украину такой вариант не устраивает, ведь государство рассчитывает на полноценное возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и — напоминаю — Крыма. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с обществом, инициировать масштабный национальный диалог», — утверждает президент.

Подытоживая, Владимир Зеленский подметил, что стратегия должна включать четыре обязательных составляющих: прозрачность, консенсус, реализм и имплементация, и признал, что реинтеграция не будет простой.

«Ошибочно думать, что мы быстро и легко вернем Крым военным путем. Нужно понимать, что уже завтра на оккупированной территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке. Мы не должны радовать себя этими иллюзиями», — резюмировал глава государства, выступая на форуме в Мариуполе.