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Зеленского ожидает большой провал, появился тревожный прогноз для президента: «Путин уже начал…»
Пообещав достичь мира на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский по сути оказался в заложниках у Кремля
Ведь в реальности прекратить войну может только тот, кто ее развязал, – Россия. И решение об этом может принять исключительно президент страны-агрессора Владимир Путин, ведь он уже начал ставить свои условия и ультиматумы.
Об этом предупредил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк, сообщает Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его мнению, украинская власть попадает в заложники к Кремлю.
«Потому что когда у нас в Офисе главы украинского государства говорят: «Мир! Мир! Мир!», а обеспечить мы это состояние объективно не можем (потому что мы не нападали на другие страны – мы только защищаемся), то кто может дать гарантию, что после отвода войск в том же Золотом и Петровском все прекратится? Здесь на все воля президента Российской Федерации. Как он себя поведет – большой-большой вопрос», – отметил он.
Также Цимбалюк напомнил, для чего в принципе Россия развязала войну на украинском Донбассе. Он подчеркнул, что пропагандистские лозунги о «защите русскоязычных» не имеют ничего общего с действительностью.
Также ранее сообщалось, что подписание Сербией и Евразийским экономическим союзом соглашения о зоне свободной торговли – серьезный пропагандистский шаг Москвы, который будет иметь важное значение для постсоветского пространства.
Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.
Он поразмышлял, зачем же тогда Белграду и Москве новое соглашение, при том, что двустороннее соглашение о свободной торговле действует уже несколько десятилетий и, как видим, ничего не изменило?
«Для руководства Сербии это – демонстрация сближения с Россией и одновременно шантаж Евросоюза. Если и дальше будете требовать договориться с Косово и продолжить реформы – у нас есть запасной вариант», – отметил Портников..
В свою очередь Россия хочет продемонстрировать, что созданный ею Евразийский экономический союз – это альтернатива ЕС.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, прогноз, Зеленский
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