- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля14:19
- Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева13:41
- В Украине вот-вот запустят государственный русскоязычный канал: названы сроки12:08
- Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром11:00
- Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы10:11
Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в начале августа действительно написал заявление об увольнении, однако, покинуть пост не сможет, если такое решение не примет президент.
Об этом Богдан сообщил в интервью «Украинской правде».
По словам Богдана он и раньше писал заявление, если видел «первый критический уровень»:
«Я всегда на всех работах, видев первый некий критический уровень не то что недоверия, а неприятие или вопросы, писал заявление на увольнение с открытой датой, говоря: «пожалуйста, в любой момент мне точно есть куда идти».
Также, глава ОПУ добавил, что во время написания заявления оппоненты Зеленского считали, что «за дискредитацию Богдана они дискредитируют президента и вообще власть». Он уточнил:
«Это был момент, когда, насколько я помню, мы получили информацию, как наши политические оппоненты выстраивают и планируют свою работу — через мой бэкграунд, то, что я адвокат Коломойского, и адвокат, и адвокат того».
Кроме того, Богдан добавил, что у него просто «нет права уйти»:
«Мы еще на стадии избирательной кампании договорились с Владимиром Александровичем, что я иду с ним до конца, до того момента, когда он не позволит мне уйти. Своего личного желания мало, я должен получить согласие президента».
Теги: Украина, Донбасс, отставка, Богдан, Коломойский, заявление, Зеленский
- Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку
- Луценко заявил об отставке
- Кому в Украине пенсию пересчитают автоматически, а кому – по заявлению
- "Конец эпохи бедности?" - СМИ раскрыли схему Коломойского, каждый украинец платит олигарху
- У каждого обмана есть предел: министра хотят отставить за издевательства над ВПЛ
- Гонтарева прокоментувала свою "відставку"
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Страшный пожар в поезде с людьми: появились новые подробности трагедии15:57
- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Через три месяца "Укртелеком" начнет демонтаж таксофонов15:05
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу