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Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы
Последний месяц осени подготовил для украинцев целый ряд новшеств: начиная от возможного существенного подорожания сигарет и заканчивая запуском электронного удостоверения для водителей. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких изменений стоит ждать в ноябре.
Цены на сигареты могут взлететь
Уже с ноября этого года стоимость пачки сигарет может в среднем вырасти на 7 грн. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компания в стране — Филип Моррис Украина, British American Tobacco Украина, Japan Tobacco International Украина, Imperial Tobacco в Украине.
"Последствиями введения торговой наценки станут... повышение цены пачки сигарет в среднем на 7 грн уже с ноября 2019 года", – заявили, в частности, в Imperial Tobacco.
Подорожание обусловлено тем, что 4 октября парламент принял в целом законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены).
В Укртабаке, в свою очередь, отмечают, что уже с начала 2020 г. сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%, т.к. с 1 января 2020 года будет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.
Появятся электронные водительские права
Уже в ноябре украинцы смогут использовать электронные водительские удостоверения. Недавно в Кабмине приняли постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.
Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на брифинге сообщил, что электронные удостоверения водителя и техпаспорта могут появиться уже в ноябре этого года, если к этому времени успеют подготовить программное обеспечение.
Работать такое новшество будет достаточно просто: с помощью соответствующего приложения "Дія", которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД, можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить на телефон, и предъявлять в случае необходимости. Не смогут воспользоваться такой услугой только водители, у которых удостоверение старого, советского образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.
В конце октября Украина подписала соглашение об отмене визовых требований с Доминикой (государство на одноименном острове в Карибском море.), которое начнет работать с 13 ноября.
Соглашение предусматривает, что украинцы и граждане Доминики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней. Помимо этого, предусмотрены и бесплатные долгосрочные визы для пребывания в странах более 90 дней.
Изменится расписание авиарейсов
Авикомпания Международные авиалинии Украины с 16 ноября и на весь зимний сезон сократит программу полетов из аэропорта Борисполь. Так, компания прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином приостановят, а частота полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.
А вот украинский лоукостер SkyUp с ноября начнет летать со Львова в Париж, а именно в аэропорт Париж-Бове. Перелеты будут осуществляться каждую среду и субботу.
Отложится запуск единого электронного билета
Ранее было известно, что в Киеве с 1 ноября будет запущен единый электронный билет для проезда в общественном муниципальном транспорте. Из метро должны были полностью исчезнуть жетоны, из троллейбусов бумажные билетики и кондукторы. Но все это отсрочилось и ездить в столичном общественном транспорте в ноябре можно будет так же, как и раньше.
Согласно информации КГГА, запуск э-билета перенесли на 1 апреля 2020 года.
Погода будет морозной и снежной
Ноябрь ожидается морозами, дождями и снегом. рассказал сайту "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. В начале месяца температура еще будет плюсовой — до 5-8 градусов днем, а вот уже после 10-го числа ожидается стремительное похолодание и днем температура воздуха в среднем может составить до 3-5 градусов ниже нуля, ночью буде еще холоднее — до 9-11 градусов мороза.
В конце месяца синоптики снова прогнозируют небольшое потепление, а первый снег стоит ожидать уже в 12-13 числах ноября.
Теги: Донбасс, права, сигареты, подорожание, мороз
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