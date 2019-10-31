Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы

31.10.2019 10:11

Последний месяц осени подготовил для украинцев целый ряд новшеств: начиная от возможного существенного подорожания сигарет и заканчивая запуском электронного удостоверения для водителей. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких изменений стоит ждать в ноябре.

Цены на сигареты могут взлететь

Уже с ноября этого года стоимость пачки сигарет может в среднем вырасти на 7 грн. Об этом заявили на пресс-конференции руководители ассоциации Укртабак и руководители четырех крупнейших табачных компания в стране — ­Филип Моррис Украина, British American Tobacco Украина, Japan Tobacco International Украина, Imperial Tobacco в Украине.

"Последствиями введения торговой наценки станут... повышение цены пачки сигарет в среднем на 7 грн уже с ноября 2019 года", – заявили, в частности, в Imperial Tobacco.

Подорожание обусловлено тем, что 4 октября парламент принял в целом законопроект № 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который содержит поправку об ограничении торговой наценки для производителей сигарет (производители обязаны будут продавать сигареты дистрибьюторам по цене не выше 80% от максимальной розничной цены).

В Укртабаке, в свою очередь, отмечают, что уже с начала 2020 г. сигареты могут вырасти в цене в среднем на 40%, т.к. с 1 января 2020 года будет запланированное повышение ставки акцизного налога на табачную продукцию.

Появятся электронные водительские права

Уже в ноябре украинцы смогут использовать электронные водительские удостоверения. Недавно в Кабмине приняли постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров на брифинге сообщил, что электронные удостоверения водителя и техпаспорта могут появиться уже в ноябре этого года, если к этому времени успеют подготовить программное обеспечение.

Работать такое новшество будет достаточно просто: с помощью соответствующего приложения "Дія", которое разрабатывается Министерством цифровой трансформации и МВД, можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить на телефон, и предъявлять в случае необходимости. Не смогут воспользоваться такой услугой только водители, у которых удостоверение старого, советского образца, т.к. в базах данных должно храниться электронное оцифрованное изображение лица.

В конце октября Украина подписала соглашение об отмене визовых требований с Доминикой (государство на одноименном острове в Карибском море.), которое начнет работать с 13 ноября.

Соглашение предусматривает, что украинцы и граждане Доминики смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней. Помимо этого, предусмотрены и бесплатные долгосрочные визы для пребывания в странах более 90 дней.

Изменится расписание авиарейсов

Авикомпания Международные авиалинии Украины с 16 ноября и на весь зимний сезон сократит программу полетов из аэропорта Борисполь. Так, компания прекратит выполнение рейсов в Амман, Минск и Ригу. Воздушное сообщение между Киевом и Пекином приостановят, а частота полетов по маршруту Киев – Бангкок – Киев будет снижена до трех еженедельных рейсов.

А вот украинский лоукостер SkyUp с ноября начнет летать со Львова в Париж, а именно в аэропорт Париж-Бове. Перелеты будут осуществляться каждую среду и субботу.

Отложится запуск единого электронного билета

Ранее было известно, что в Киеве с 1 ноября будет запущен единый электронный билет для проезда в общественном муниципальном транспорте. Из метро должны были полностью исчезнуть жетоны, из троллейбусов бумажные билетики и кондукторы. Но все это отсрочилось и ездить в столичном общественном транспорте в ноябре можно будет так же, как и раньше.

Согласно информации КГГА, запуск э-билета перенесли на 1 апреля 2020 года.

Погода будет морозной и снежной

Ноябрь ожидается морозами, дождями и снегом. рассказал сайту "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань. В начале месяца температура еще будет плюсовой — до 5-8 градусов днем, а вот уже после 10-го числа ожидается стремительное похолодание и днем температура воздуха в среднем может составить до 3-5 градусов ниже нуля, ночью буде еще холоднее — до 9-11 градусов мороза.

В конце месяца синоптики снова прогнозируют небольшое потепление, а первый снег стоит ожидать уже в 12-13 числах ноября.