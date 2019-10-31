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До 4 градусов мороза: синоптики озвучили прогноз на сегодня

31.10.2019 09:30
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До 4 градусов мороза: синоптики озвучили прогноз на сегодня

Днем температура воздуха опустится до +4...+6 градусов за Цельсием. Холоднее будет на севере - 2-4 градусов выше нуля. На востоке - +2…+4 градусов. Ночью температура опустится до -3...-5 градусов.
В Киеве днем ожидается +4…+6 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до -2…-4 градусов.



Теги: Донбасс, заморозки, холод, прогноз погоды
 
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