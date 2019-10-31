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Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?
Украинцы, получившие первые банкноты в 1000 гривен, жалуются, что не во всех банках узнают новую купюру и принимают для платежей.
"В отдаленных банковских отделениях новую тысячу видели впервые, и смотрели на нее с опаской. Ее не пропускал аппарат, который распознает фальшивки. Все потому, что техники до сих пор не доехали во все банковские точки и не перенастроили технику. Потому она не "узнает" тысячу", – сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии "Страна.ua".
"Более того, в отделении даже каталогов для нее нет. Не висят объявления с детальным описанием новых денег. Кассиры видели их только по телевизору, и не проинструктированы", – добавил он.
По словам экспертов, хранилище Национального банка Украины уже начало отгрузку новой банкноты. Однако пока ее развозят под текущие заказы банков, запросивших соответствующий номинал, и преимущественно по отделениям в Киеве. Ожидается, что в другие регионы новые 1000 гривен попадут лишь на следующей неделе.
"Сотрудникам банков, магазинов и других торгово-сервисных предприятий нужно время, чтобы перестроиться. По моему мнению, этот процесс займет несколько месяцев", – резюмировал заместитель председателя "Ощадбанка" Антон Тютюн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, магазин, банкнота
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