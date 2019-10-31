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Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко

31.10.2019 19:01
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Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко

Как передает replyua.net, политолог Тарас Черновил в своем блоге рассказывает, сегодня во время рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с депутата Дубневича слово с трибуны попросил один из самых пророссийских нардепов в команде «слуг народа» Максим Бужанский.

По словам политолога, Бужанский подхватила эстафету от еще одного одиозного персонажа с депутатским мандатом «слуг народа» Дубинского и стал лить грязь на пятого президента Порошенко. в зале обсуждался вопрос о депутате Дубневиче, но Бужанский почему-то о нем вспомнил только в конце своей речи в нескольких словах, мол, неприкосновенность снимем, а арестовывать не надо, все выступление было переполнено бранью на Порошенко и требованиями к прокуратуре начать репрессии против него.

Политолог отмечает, такая вот диспозиция в Верховной Раде. Конечно, Бужанский прошел в парламент не по списку «слуг народа», а с их выдвижением по округу в Днепропетровской области при содействии олигарха. Но все те, кто так сейчас рассказывают о своем патриотизме, но завели во власть «зеленую команду», должны нести моральную ответственность за каждого «украиножера» в ней. А тем, кто так и не сумел своевременно во всем разобраться, это лучший пример того, кого больше всего ненавидят московские прислужники.



Теги: Донбасс, прокуратура, нардеп, Порошенко
 
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