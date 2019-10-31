Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»

31.10.2019 21:35

Украина получила преимущество перед Россией, поэтому Владимиру Путину пора признать поражение

Украина, начиная с 90-х годов, двигается в правильном направлении. Такое мнение высказал сегодня Стивен Пайфер, выступая в украинской столице.

При этом американский дипломат подчеркнул, что Кремль в итоге так и не сможет вернуть украинское государство в свою зону влияния.

Вместе с тем американский дипломат напомнил, что Россия не оставляет надежды вернуть украинское государство в свою зону влияния. Однако сам экс-посол США в Украине уверен — из этого ничего не получится. Дипломат подчеркнул, что Кремль не сможет вернуть Украину в свою орбиту. Ситуация в Украине постепенно улучшается, и страна становится все более привлекательной для инвесторов.

Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин расширяет свои территории влияния, что очень плохо скажется на Украине.

Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским. Также он пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации «Къырым бирлиги». Эта структура играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа.

Это событие прокомментировал политический обозреватель Виталий Портников.

Виталий Портников объяснил, что на самом деле стоит за словами Милоша Земана, назвавшего Крым российской территорией. По мнению политического обозревателя, эти лова президента Чехии не меняют отношение мирового сообщества к статусу аннексированного полуострова. В данном случае мы видим только лишь реализацию плана Кремля, который можно условно охарактеризовать как ползучее признание Крыма российским.

Источник: https://politeka.net