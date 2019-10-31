Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому

31.10.2019 09:48

Вчера, 30 октября, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели продуктивные телефонные переговоры по теме разведения войск на Донбассе, гуманитарной политике и транзиту газа.

Так, в телефонном разговоре Ангела Меркель поздравила президента Украины с тем, что ему удалось так сильно продвинуться в вопросе мира на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает Диалог.UA. Она приветствовала разведение сил в Золотом и надеется, что получится отвести войска и в Петровском. Также лидеры государств обсудили подготовку ко встрече в "нормандском формате". Кроме того, был поднят один из важных экономических вопросов – транзит газа. Никакой конкретики по данному вопросу пресс-служба не опубликовала, но пояснила, что поднималась тема трехсторонних переговоров по транзиту в рамках Россия - Украина - ЕС.