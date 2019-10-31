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«Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде

31.10.2019 20:45
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«Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде

Народный депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский стал инициатором сбора подписей в зале парламента за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Как информирует replyua.net, об этом в телеграм-канале сообщил бывший народный депупат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко. Он, в частности, написал: «Один из спикеров Коломойского в нынешней Раде Александр Дубинский решил, как переключить внимание общества с того факта, что ни он, ни вся группа Коломойского не голосовали за снятие неприкосновенности с известного «мародера» на железной дороге Ярослава Дубневича. Дубинский объявил, что начинает сбор подписей... за отставку Руслана Рябошапки с поста генпрокурора. Как вам такой ход?».



Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Слуга народа
 
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