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Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром
Действующий мэр Киева Виталий Кличко победил бы на выборах киевского городского головы, если бы они проходили в середине текущего месяца, сообщает INFORESIST.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в период с 11 по 22 октября.
Среди респондентов, определившихся с выбором, 36,6% отдали бы свои голоса за Кличко. 18% опрошенных проголосовали бы за депутата от «Слуги народа» и бывшего гендиректора «1+1» Александра Ткаченко, 12,6% — за телеведущего Андрея Пальчевского.
На четвертом месте оказался бы Александр Попов, возглавлявший КГГА в 2010-2013 годах (8,6%), на пятом – бывший депутат Николай Томенко (8,1%) и на шестом – экс-депутат Борислав Береза (5,7%).
Менее 5% киевлян хотели бы видеть мэром столицы экс-нардепа от «Свободы» Андрея Ильенко, депутатов Киевсовета Владимира Бондаренко и Сергея Гусовского.
Теги: Киев, мэр, соцопрос
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