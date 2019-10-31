- Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева13:41
- В Украине вот-вот запустят государственный русскоязычный канал: названы сроки12:08
- Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром11:00
- Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы10:11
- Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому09:48
- До 4 градусов мороза: синоптики озвучили прогноз на сегодня09:30
- Яременко извинился перед семьей и Зеленским21:37
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- Зеленский подписал закон о материальной ответственности военнослужащих, детали21:00
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева
Генсек НАТО Йенс Столтенберг нетеряет уверенности, что временно оккупированные Донецк и Луганск вернутся под контроль Украины.
Об этом он сказал во время выступления в Одесской морской академии, передает donpress.
По его словам, изменения обязательно наступят, даже если сейчас они кажутся невозможными.
«Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался», — заявил Столтенберг.
По мнени. генсека НАТО, вернуть Донбасс под украинский контроль поможет проведение реформ и поддержка НАТО.
«Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы — вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится», — отметил он.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Одесса, Луганск, НАТО, СССР, контроль, оккупация, реформы
- Ненавидящий Украину Марков назвал, каких регионов "лишится" Киев после "референдума" Путина на Донбассе
- За оккупированный Донецк идут необычные и жаркие битвы
- В "крабовых" палочках все-таки есть мясо краба
- Одного из погибших в авиакатастрофе в Донецке до сих пор не опознали
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- Крик души донецкой переселенки в День Независимости Украины: "Я была там, где убивали за тебя, за право держать в руках твой флаг"
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- В зоне ООС активизировались снайперы НВФ10:32
- «Население поддерживает»: в штабе ООС рассказали, как проходит разведение сил на Донбассе09:14
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"07:28
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева13:41
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- В Украине вот-вот запустят государственный русскоязычный канал: названы сроки12:08
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром11:00
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу