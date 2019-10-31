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В Украине вот-вот запустят государственный русскоязычный канал: названы сроки
В течение трех месяцев в Украине запустят государственный украинский русскоязычный канал.
Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский во время Форума Единства в Мариуполе 30 октября, передает ЗН.
"Будет мощный канал через 3 месяца. Концепция постоянно развивается", - сказал он.
По словам Бородянского, телеканал будут делать на базе иновещания и для этого не нужны законодательные изменения. Министерство планирует бороться с фейками с помощью создания контента, который будет рассказывать, что на самом деле будет происходить в Украине, в частности это будет художественный контент.
Министр отметил, что бороться с дезинформацией на оккупированной территории Донбасса планируют с помощью образования.
"Мы будем приглашать молодежь, студентов приезжать на нашу территорию и смотреть, какая страна изнутри, что у нас происходит", - сказал Бородянский.
Теги: Украина, Донбасс, образование, русский язык, запуск, молодежь, канал
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