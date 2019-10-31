Последние новости раздела
- В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные22:12
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление21:49
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»21:35
- Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?21:16
- Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ21:00
- «Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде20:45
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок20:12
- Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко19:01
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные
31.10.2019 22:12
Группу крови и резус-фактор начнут указывать в водительских правах.
Так, если водителю понадобится обменять, восстановить или заменить права, то в них обязательно укажут вышеназванные данные.
Информацию внесут в удостоверение на основе справки 083/о, без которой не получить вышеуказанные услуги.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, водитель, группа крови, удостоверение
Читайте также:
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД
- Водителям общественного транспорта не платят зарплату
- Донецкие "шерифы" задержали грабителей маршрутного "дилижанса"
- Опасность для пешеходов создали... "лежачие полицейские"
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании
- Легковушка завалила столб
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные22:12
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление21:49
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»21:35
- Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?21:16
- Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ21:00
- «Рябошапку в отставку, немедленно!»: Дубинский начал собирать подписи в Раде20:45
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- Отмена больничных: что в Украине будет вместо справок20:12
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- Одиозный Бужанский требует от прокуратуры взяться за Порошенко19:01
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу