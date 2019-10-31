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В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные

31.10.2019 22:12
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В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные

Группу крови и резус-фактор начнут указывать в водительских правах.

Так, если водителю понадобится обменять, восстановить или заменить права, то в них обязательно укажут вышеназванные данные.

Информацию внесут в удостоверение на основе справки 083/о, без которой не получить вышеуказанные услуги.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, водитель, группа крови, удостоверение
 
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