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Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ
31.10.2019 21:00
Законопроект, который предполагал сдерживание цен на природный газ и упорядочение ценообразования не поддержали в Раде.
"Этот законопроект предлагает формулу, которая дает ценовую смесь двух газов (добытого в Украине газа и импортного, – ред.) и дает возможность не поднимать стоимость коммунальных тарифов и цен на газ",
- заявил он, докладывая по законопроекту.
Документ, автором которого является Юрий Бойко, поддержали только 90 депутатов.
Проект закона дал бы возможность снизить коммунальные тарифы и стоимость газа. При этом, в энергокомитете считают, что в данном проекте нет необходимости, так как цены и без него снижены на 35%.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, Верховная Рада
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