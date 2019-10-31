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Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ

31.10.2019 21:00
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Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ

Законопроект, который предполагал сдерживание цен на природный газ и упорядочение ценообразования не поддержали в Раде.

"Этот законопроект предлагает формулу, которая дает ценовую смесь двух газов (добытого в Украине газа и импортного, – ред.) и дает возможность не поднимать стоимость коммунальных тарифов и цен на газ",

- заявил он, докладывая по законопроекту.

Документ, автором которого является Юрий Бойко, поддержали только 90 депутатов.

Проект закона дал бы возможность снизить коммунальные тарифы и стоимость газа. При этом, в энергокомитете считают, что в данном проекте нет необходимости, так как цены и без него снижены на 35%.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, цена, газ, Верховная Рада
 
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