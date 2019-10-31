- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- Что на самом деле задумал Путин: Тука раскрыл тактику информационной войны Кремля14:19
- Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск вернутся под контроль Киева13:41
- В Украине вот-вот запустят государственный русскоязычный канал: названы сроки12:08
- Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром11:00
- Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы10:11
Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность
Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Данное решение поддержали 332 нардепа.
Кроме того, парламентарии проголосовали за задержание и арест Дубневича. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отметил:
«Я поддержал ходатайство НАБУ и САП о внесении трех вопросов: о снятии неприкосновенности, задержании, и аресте Дубневича», передает donpress.
По словам Рябошапки, на данный момент собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця» и его потребности при проведении государственных закупок. Кроме того, генпрокурор уточнил, что Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в «Укрзализныце».
Теги: Украина, Донбасс, финансы, Укрзализниця, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, нардеп, НАБУ, хищения
- Украинцы ждали этого 28 лет. У Зеленского рассказали, каким будет первое решение новой Рады
- Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО
- Розенблат готовится к бегству — СМИ
- Отмена депутатской неприкосновенности: раскрыты опасные последствия
- “Раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины", - Порошенко сделал важное заявление в День Конституции. ВИДЕО
- В Москве «засветился» Mercedes украинского нардепа с заклеенным украинским флагом
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
- В Донецке листву убирают украинским флагом13:17
- "Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО12:29
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- "Прекращение войны", - Зеленский отметился странным заявлением17:18
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Богдан заявил, что не может уйти в отставку без согласия президента16:39
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Страшный пожар в поезде с людьми: появились новые подробности трагедии15:57
- Казарин предупредил Зеленского об опасности: Путину мало отвода войск15:42
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Через три месяца "Укртелеком" начнет демонтаж таксофонов15:05
- Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД14:51
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу