Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность

31.10.2019 18:01

Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Данное решение поддержали 332 нардепа.

Кроме того, парламентарии проголосовали за задержание и арест Дубневича. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отметил:

«Я поддержал ходатайство НАБУ и САП о внесении трех вопросов: о снятии неприкосновенности, задержании, и аресте Дубневича», передает donpress.

По словам Рябошапки, на данный момент собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця» и его потребности при проведении государственных закупок. Кроме того, генпрокурор уточнил, что Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в «Укрзализныце».