Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность

31.10.2019 18:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность

Верховная Рада Украины сняла депутатскую неприкосновенность с нардепа 7, 8 и 9 созыва Ярослава Дубневича. Данное решение поддержали 332 нардепа.

Кроме того, парламентарии проголосовали за задержание и арест Дубневича. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка отметил:

«Я поддержал ходатайство НАБУ и САП о внесении трех вопросов: о снятии неприкосновенности, задержании, и аресте Дубневича», передает donpress.

По словам Рябошапки, на данный момент собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом восьмого созыва и, главой Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця» и его потребности при проведении государственных закупок. Кроме того, генпрокурор уточнил, что Дубневич причастен к схеме хищений более 93 млн гривен в «Укрзализныце».



Теги: Украина, Донбасс, финансы, Укрзализниця, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, нардеп, НАБУ, хищения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх