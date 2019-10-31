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Всем водителям в Украине придется это пройти: нововведение от МВД
Водители в Украине получат еще одну запись в права. Отныне, в водительское удостоверение каждому без исключения гражданину будут вписывать его группу крови. И не только, пишет from-ua.
Как рассказали в пресс-службе Главного сервисного центра МВД, каждый украинец, который обратится за услугой обмена, замены либо восстановления водительского удостоверения, или же после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, получит удостоверение, в котором обязательно будут указываться не только его группа крови, но и резус-фактор.
По словам представителей сервисного центра, их администратор будет вносить эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.
В пресс-службе отметили, что данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет в сервисный центр МВД для получения вышеуказанных административных услуг.
В комментариях к посту Главного сервисного центра МВД на Facebook некоторые украинцы пишут, что вместо таких нововведений, "лучше было бы, чтобы прямая регистрация учебных групп наконец заработала".
Теги: Донбасс, права, водитель, группа крови
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