Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса

01.11.2019 15:49

Президент Российской Федерации ​Владимир Путин не просто так демонстративно предложил Украине якобы более выгодные и дешевые закупки газа по реверсу, а рассчитывая, что Киев купится на уловку и "простит" Кремлю долг в 3 миллиарда долларов за транзит российского газа по нашей территории.

Журналист и экономический эксперт Сергей Фурса отреагировал на скандальное предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о "дешевой" закупке газа для Украины, если Киев будет делать это напрямую у Кремля, передает Диалог.UA, ссылаясь на его Facebook "Путин предлагает Украине купить газ дешевле, чем мы покупаем по реверсу.

Дешевле будет за счет того, что в цене покупки газа по реверсу есть составляющая транзита российского газа по нашей территории, за который Украине платит Путин. Сделка года. Выгодно как никогда. Украина, кстати, не против покупать газ у Путина. Путин просто не продает. Пока мы не простим ему его долг в 3 млрд долларов. И это делает потенциальную сделку еще выгоднее. Давайте вы простите мне долг в 3 млрд долларов и я продам вам газ по рыночной цене. Хотя да, это выгоднее, чем контракт 2009 года, когда бусинка Путин выкрутил руки Украине и подписал с Тимошенко десятилетний контракт, по которому цена газа в Украине была выше, чем в Германии, даже со скидкой в 100 долларов. Прекрасный контрагент. Нет ничего лучше чем выбрать такого партнера и стать снова зависимым от него. И не забыть бы, что Путин еще хочет, чтобы мы подписали годовой контракт на транзит, что позволит Газпрому уже с 2021 года пустить весь транзит газа в обход Украине, лишив Украину порядка 3 млрд долларов ежегодно. Черт, никогда не было сделок выгоднее. Нужно срочно соглашаться", - пишет Фурса.