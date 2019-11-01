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Макрон начал жаловаться на украинских бандитов
Президент Франции Эммануэль Макрон угодил в скандал после того, как заявил о существовании "нелегальных украинских банд".
Такое мнение французский лидер высказал в интервью журналу Valeurs Actuelles, который исповедует правые взгляды, передает Главред.
В частности, Макрон подчеркнул, что он стремится бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции: "Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд".
После скандального заявления на Макрона посыпались критические комментарии, пишет Немецкая волна. В частности, его обвинили в подыгрывании французским сторонникам правых взглядов и желании отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на будущих президентских выборах в 2022 году.
В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всех французам через все средства массовой информации".
Теги: Украина, Донбасс, Франция, украинцы, банда, эмиграция, Макрон
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