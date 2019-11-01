«Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах

01.11.2019 21:23

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистом одного из изданий использовал фразу «нелегальные украинские банды», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Более того, в этом же интервью лидер Франции сказал, что любым способом хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, и при этом он упомянул и украинцев. «Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - высказался президент Франции.

Тем временем, критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистких Марин Ле Пен на грядущих президентских выборах в 2022 году. Между тем, во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента «ко всем французам через все средства массовой информации».

Как известно, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили минские договоренности. Кроме того, Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили нормандскую встречу.