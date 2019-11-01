Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах

01.11.2019 21:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистом одного из изданий использовал фразу «нелегальные украинские банды», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Более того, в этом же интервью лидер Франции сказал, что любым способом хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, и при этом он упомянул и украинцев. «Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - высказался президент Франции.
Тем временем, критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистких Марин Ле Пен на грядущих президентских выборах в 2022 году. Между тем, во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента «ко всем французам через все средства массовой информации».
Как известно, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили минские договоренности. Кроме того, Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили нормандскую встречу.



Теги: Донбасс, банда, нелегал, украинец, заявление, Макрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх