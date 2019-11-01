- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
«Нелегальные украинские банды»: Макрон выступил с громким заявлением об иммигрантах
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистом одного из изданий использовал фразу «нелегальные украинские банды», передает replyua.net со ссылкой на Deutsche Welle. Более того, в этом же интервью лидер Франции сказал, что любым способом хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, и при этом он упомянул и украинцев. «Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд», - высказался президент Франции.
Тем временем, критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистких Марин Ле Пен на грядущих президентских выборах в 2022 году. Между тем, во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента «ко всем французам через все средства массовой информации».
Как известно, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили минские договоренности. Кроме того, Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили нормандскую встречу.
Теги: Донбасс, банда, нелегал, украинец, заявление, Макрон
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров
- В Мариуполе задержали бандитов, которые планировали убивать водителей иномарок
- Важная новость: украинцам позволили не платить за "плохую" коммуналку
- Пушилин шокировал странным заявлением по отношению к России
- Пять законов, которые должен знать каждый украинец
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ21:03
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии20:15
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП19:30
- «Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные19:06
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ18:49
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня18:31
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу