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«Порывы ветра и похолодание до -12». Озвучен свежий прогноз погоды на выходные
Погода в Украине в субботу, 2 ноября, принесет ночное похолодание до -12 градусов, также возможны осадки в некоторых областях, сообщает Украинский Гидрометцентр, пишет from-ua.
Ближайшей ночью ожидается существенное похолодание в восточных областях, где температура снизится до -6...-12 градусов. На остальной территории ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов. Днем температура будет колебаться от +1 до +6. В южных и Закарпатской областях будет теплее, днем от +6 до +11, ночью от -2 до +3.
Кроме того, в субботу возможны дожди в западных областях, которые в воскресенье местами также пройдут на севере. В воскресенье ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +5, днем от +7 до +12. На юге и западе днем термометры покажут до +16 градусов. В восточных областях задержится холодная погода, ночью -3...-8, днем от +4 до +9.
Также на выходных по всей Украине, кроме крайнего запада и востока, ожидается сильный южный ветер. Возможны порывы ветра до 20 м/сек.
Теги: Донбасс, похолодание, ветер, прогноз погоды
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