- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Макрон начал жаловаться на украинских бандитов13:50
- Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине09:26
- Названы пять самых непредсказуемых знаков Зодиака08:32
Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного
СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.
Об этом пишет Апостроф.
"31.10.19, сотрудниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и военной прокуратуры Киевского гарнизона, прекращена противоправная деятельность одного из военнослужащих сто первый бригады охраны ГШ ВСУ, который на систематической основе организовал сбыт наркотических средств среди рядового, сержантского и офицерского состава указанной бригады. Вместе с военнослужащим был задержан поставщик и как оказалось производитель наркотиков, который у себя в квартире организовал целую лабораторию по выращиванию и переработке каннабиса", - источник в СБУ.
Военнослужащие указанного подразделения осуществляют охрану стратегических объектов МЕ (админзданий, баз расположения, складов и т.д.), в том числе в районе проведения ООС.
В СБУ отметили, что следствие будет продолжаться – сотрудники спецслужбы планируют установить всех военнослужащих, которые пользовались услугами указанных дельцов.
Теги: Донбасс, наркотики, продажа, СБУ, военный
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине
- В Донецкой области "прижали" торговцев спецтехникой для шпионажа
- Наркокурьеры выслушали приговоры
- Беспризорники вырастили конопли на четыре миллиона
- В аэропорту Донецка задержали крупную партию кокаина
- Наркоман со стажем сел на шесть лет
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого14:08
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- СМИ не пускают в Золотое - Генштаб ООС объяснил причину13:11
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- «Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами18:12
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу