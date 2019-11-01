- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Макрон начал жаловаться на украинских бандитов13:50
- Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине09:26
- Названы пять самых непредсказуемых знаков Зодиака08:32
Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером
Вчера, 31 октября, в Сети пользователь под ником Джокер опубликовал переписку с нардепом Михаилом Радуцким. В ней идет речь о получении "слугами народа" зарплаты в конвертах. Сам чиновник все отрицает.
Так, пранкер написал, что 17 сентября общался в Сети с нардепом Радуцким относительно получения нардепами "Слуги народа" дополнительной зарплаты в конвертах. Об этом сообщает Диалог.UA.
В переписке Радуцкий якобы говорит о том, что предлагал первым лицам новой власти платить нардепам фракции дополнительные деньги, поскольку в других партиях делают нечто подобное. Также в переписке он упоминает о Ринате, скорее всего, Ахметове и его возможной помощи с выплатами "черных" зарплат. Пранкер Джокер сообщает, он скоро опубликует доказательства того, что во фракции выплачивают зарплаты в конвертах. Радуцкий же не отрицает, да, подобная переписка была, но уверяет, что все домыслы о каких-то зарплатах в конвертах выдвигал его собеседник.
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , зарплата, конверт, фракция, переписка, соцсети, Слуга народа
- Восемь миллионов украинцев получают зарплаты в конвертах - ГФС
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября будет повышена до 1378 гривен
- Рост зарплаты в Украине превысил 40 процентов
- В Украине существенно подорожает свинина
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого14:08
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- СМИ не пускают в Золотое - Генштаб ООС объяснил причину13:11
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины12:30
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу