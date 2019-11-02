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Церковники ответили, сколько раз можно освящать автомобиль
Христианин жизнь отдает в руки Бога. Просит благословения на необходимое для существования. Сегодня за рулем автомобиля проходит добрая часть времени. Освящение транспортного средства стало обычным.
Но сколько раз можно освятить машину, сообщает from-ua.
Освящение средств передвижения началось давно. Ковчег Ноя – первый благословленный Богом транспорт. Потом были повозки, колесницы, корабли. Развитие техники продолжается, сегодня освящают машины, самолеты и даже космические ракеты.
Господь не оставляет нас в обычных житейских буднях. Во время чина освящения водители вместе со священником, просят благословить их транспорт. Послать Ангела- Хранителя для защиты от аварий и других неприятностей, которыми опасны дороги.
Освящая машину, человек меняется и сам. Отныне передвижение, жизнь и поступки доверяет Господу. При освящении машины в нее не закладывают новых качеств. Это действие несет в себе больше:
благодарность Богу, за то, что можно передвигаться не пешком;
обещание, что поездки на новом транспорте не будут нарушать нравственные законы;
надежду, что Бог поможет безрассудно не лихачить, не рассеивать внимание при путешествиях;
спасет от злых людей на дорогах.
Уместно освятить машину после покупки, ремонта, Поблагодарить Бога, удачно избежав аварии. Только вот постоянно приходить к священнику с такими просьбами не стоит. Получается, мы как бы перестаем доверять Богу. Сомневаемся в Его благословении.
В пути даже добросовестный и внимательный водитель не застрахован от летящего навстречу пьяного глупца. Верующий человек, освящая машину, как раз в таких непростых ситуациях на помощь Неба и рассчитывает.
Путь лучше начать с крестного знамения и молитвы. Попросить Господа благословить поездку своими словами или прочитать слова молитвы водителя:
Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняяй Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю Тя, предстательством Богородицы и всех святых, сохрани от внезапной смерти и всякой напасти мене, грешнаго, и вверенных мне человек и помози невредимых доставлять каждого по его потребе.
Боже Милостивый! Избави мене от злаго духа лихачества, нечистой силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без покаяния.
Сподоби мене, Господи, с чистой совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению людей, и да прославится имя Твое Святое, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Теги: Украина, Донбасс, священник, христианство, благословение, автомобиль
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