"Это катастрофа": дипломат объяснил, чем грозит внесение полка "Азов" в список террористических организаций в США

02.11.2019 11:31

Предложение ряда конгрессменов США внести отряд спецназа Нацгвардии Украины (полк "Азов") в список террористических организаций грозит полным прекращением военно-технического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью Радио НВ, передает segodnya.

Дипломат объясняет свое предположение тем, что "Азов" входит в состав Национальной гвардии Украины, официальной оборонной структуры страны, поэтому США прекратят поставлять оружие и проводить учения с государством, если одна из составляющих ее оборонного сектора будет признана ими как террористическая.

"Я не уверен, что даже конгрессмены, которые подписались [под резолюцией], знают, что "Азов" сейчас является частью Национальной гвардии Украины. Понимаете, что происходит? Это предложение признать "Азов", который является частью Нацгвардии и нашей системы обороны, террористической организацией. Что тогда будет? Катастрофа! Это катастрофа, потому что если гипотетически предположить (я думаю, что этого не произойдет), что такое решение могло быть принято, то тогда мы бы уж точно не получали никаких тренинговых программ, никакого оружия, ничего. Это полностью остановит наше сотрудничество в военно-технической сфере", — отметил Чалый.

Экс-посол предложил министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко посетить США с официальным визитом для разрешения этого вопроса — "действовать нужно быстро", считает Чалый.