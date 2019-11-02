Медреформа в Украине: в поликлиниках появились прайсы с дикими ценами

02.11.2019 16:30

В связи с приходом холодов и, соответственно, различных, связанных с погодными условиями, заболеваний государство проводит плановые агитации, касающиеся предупреждения болезней.

Жители Украины, которые желают не заболеть этой зимой, могут пройти вакцинацию, направленную на борьбу с возбудителями вирусных заболеваний и укрепление иммунитета. Но о том, сколько придется заплатить среднестатистическому украинцу, власти страны умалчивают, а в медицинских учреждениях по этому поводу творится настоящий беспредел, сообщает from-ua.

Как стало известно, в украинские больницы и аптеки в достаточном количестве поступили новые вакцины, которые любой из жителей страны может приобрести и, после осмотра семейным врачом и соответствующего одобрения с его стороны, получить желаемую прививку. Но только вот цены на такую медицинскую услугу забыли откорректировать. Именно этим и занялись в исполнительных кабинетах местных горсоветов совместно с управлением городских центров медицинской помощи.

Если взять во внимание город Ирпень, Киевской области, то здесь решением городского совета было принято установить стоимость за медицинские услуги работников коммунального некоммерционного предприятия "Ирпенский городской центр первичной медико-санитарной помощи" в сумме 121 гривна. Это за то, чтобы человеку вкололи вакцину, которую он сам же и купил, при том, что стоимость самого препарата составляет 330 гривен.

В связи с этим возникает вопрос: а за что медицинский работник получает зароботную плату? И на какие цели конкретно идут собранные предприятием деньги? Конфликт состоит еще и в том, что частные клиники оказывают подобные услуги в любое, удобное для вакцинирующегося время, а стоимость превышает указанную всего на 170 гривен. Комунальное предприятие таким комфортом похвастаться точно не сможет: в приемной огромные очереди, прививки делают только в определенное время, когда люди вынуждены отпрашиваться с работы или со школы. К тому же обязательный медицинский осмотр проходит тоже далеко не каждый.

Вот так безконтрольно и безнаказанно комунальные предприятия по оказанию медицинских услуг могут обогащаться на стремлении украинцев уберечь свое здоровье.