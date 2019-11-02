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Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить
02.11.2019 12:11
Устройства, работающие на операционной системе Android, атаковал новый вирус Xhelper.
Такую информацию сообщили специалисты по кибербезопасности Symantec, передает donpress.
Сообщается, что из-за вируса пользователи устройств постоянно видят всплывающую рекламу, кроме того, вирус сокращает память гаджета.
По данным специалистов, вирус попадает в устройство вместе с другими программами. Он не удаляется даже при удалении зараженного приложения. Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств.
Теги: Украина, Донбасс, вирус, реклама, атака, операционная система, Android
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