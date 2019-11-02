Новый вирус атаковал устройства Android и его невозможно удалить

02.11.2019 12:11

Устройства, работающие на операционной системе Android, атаковал новый вирус Xhelper.

Такую информацию сообщили специалисты по кибербезопасности Symantec, передает donpress.

Сообщается, что из-за вируса пользователи устройств постоянно видят всплывающую рекламу, кроме того, вирус сокращает память гаджета.

По данным специалистов, вирус попадает в устройство вместе с другими программами. Он не удаляется даже при удалении зараженного приложения. Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств.