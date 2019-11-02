Отмена больничных в Украине: что будет вместо них

02.11.2019 15:09

В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". По его словам, в стране введут электронный учет больничных. С помощью такого нововведения планируют избавиться от поддельных документов (справок).

"Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", - сказал Дубилет, передает from-ua.

Вскоре украинцам не придеться идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный, достаточно будет позвонить и сказать, что выздоровел. Справки заменит электронный реестр больничных.

"К врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - сказал Дубилет.

Медсправка также будет доступна в электронной форме, так как по реформе планируют избавиться от бланков строгой отчетност