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Отмена больничных в Украине: что будет вместо них
В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". По его словам, в стране введут электронный учет больничных. С помощью такого нововведения планируют избавиться от поддельных документов (справок).
"Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", - сказал Дубилет, передает from-ua.
Вскоре украинцам не придеться идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный, достаточно будет позвонить и сказать, что выздоровел. Справки заменит электронный реестр больничных.
"К врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - сказал Дубилет.
Медсправка также будет доступна в электронной форме, так как по реформе планируют избавиться от бланков строгой отчетност
Теги: Украина, Донбасс, реформа, поликлиника, отмена, больничный, медицинская справка, Кабмин
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