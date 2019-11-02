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Пристайко рассказал о графике подготовки ко встрече в нормандском формате
Глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал, по какому графику идет подготовка к саммиту в нормандском формате.
Об этом он сообщил в интервью ТСН, передает donpress.
Министр иностранных дел также выразил надежду, что в ноябре встреча все же состоится.
«Подготовка к саммиту „нормандской четверки“ происходит примерно по такому графику. Мы уже сделали одну часть того, о чем мы договаривались: согласовали так называемую формулу Штайнмайера. И второй вопрос — это разведение в трех участках. Мы уже развели силы в Станице Луганской и проводим разведения в Золотом. После того, как мы завершим этот процесс — он не является простым, но я думаю, что мы его успешно завершим — останется еще один участок — Петровское. Это будут достаточные предпосылки для того, чтобы лидеры собрались. Я думаю, что на это уйдет пару недели и хотелось бы верить, что в следующем месяце, то есть уже в ноябре состоится встреча на уровне лидеров четырех стран», — заявил Пристайко.
Теги: Украина, Донбасс, МИД, Станица Луганская, нормандская четверка, Золотое, нормандский формат
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