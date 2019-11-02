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Тука: "Макрон сорвал важную встречу генсека НАТО в Киеве, опасный сигнал”

02.11.2019 19:29
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Тука: "Макрон сорвал важную встречу генсека НАТО в Киеве, опасный сигнал”

Из-за позиции Франции была сорвана встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга с моряками ВСУ, которые недавно были освобождены из российского плена. Эта история - очень опасный сигнал для нашей страны.
С предостережением к властям Украины в Facebook выступил бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, передает Диалог.UA. В конце августа в Украину с рабочим визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Планировалась его встреча с бывшими узниками Кремля - 24 моряками ВМС, которая не состоялась. Сорвала встречу Франция, которая не захотела "раздражать" Россию. Тука был возмущен данным инцидентом, который в Украине не заметили. "Макрон готов сделать все, чтобы "решить украинский вопрос"! Конечно, за счет Украины", - написал бывший замминистра. Он считает, что "вдохновило" власти Франции на это неоднозначная позиция новых властей Украины на российскую агрессию. Эти мелкие уступки агрессору, предупредил Тука, будут иметь тяжелые последствия для Украины. "Слабых всегда делают виноватыми", - констатировал он.



Теги: Донбасс, Киев, НАТО, встреча, Макрон
 
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