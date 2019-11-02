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В Киеве столкнулись шесть автомобилей. ВИДЕО

02.11.2019 08:48
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В Киеве столкнулись шесть автомобилей. ВИДЕО

В Киеве на Брест-Литовском шоссе произошли два масштабных ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает "Информатор".

Все это произошло 2 ноября в промежутке с 01:30 до 02:00. Как рассказал один из участников ДТП, по шоссе в сторону центра города ехал Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Вторую машину занесло, и он врезался в первую, а потом в отбойник. Спустя несколько минут на промежутке дороги между W220 и Viano столкнулись BMW и Renault. В результате Renault "догнал" минивэн, а BMW оказался в отбойнике. Через некоторое время, проезжая мимо этой аварии, столкнулись Volkswagen и еще один Renault.
Когда на место приехали копы, участники аварий долгое время не могли объяснить, что произошло. Позже стало понятно, что водители Mercedes W220 и BMW незаметно убежали с места инцидента. По словам водителя Viano, водитель W220 был очень пьян, а скорость его машины превышала 130 километров в час.
На месте работала скорая помощь. Медики, оказав помощь пострадавшим, вскоре уехали. Из-за масштабного ДТП две полосы движения на Брест-Литовском шоссе были перекрыты.



Теги: Донбасс, Киев, машины, авария, скорая помощь, полиция, ДТП, пострадавшие
 
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