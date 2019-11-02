Вакарчук экстренно обратился к Зеленскому: детали заявления

02.11.2019 17:54

Народный депутат Украины, председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского прекратить заигрывать с врагами государства.

Такое заявление он сделал на шоу "Свобода слова Савика Шустера", пишет from-ua.

Нардеп отметил, что стране нужно определиться кто для нее основной противник. По его словам в Украины всего два врага. Один из них внешний противник, который дестабилизировал ситуацию стране, начал открытую войну и забрала Крым — Россия. Второй враг затаился внутри страны. Это слабость украинского государства, коррупция и экономика.

Вакарчук заявил, что предыдущая власть горела желанием бороться с внешним противником государства, однако в то же время заигрывала с внутренним врагом. После чего напомнил о коррупционных скандалах предыдущей команды.

Вакарчук отметил, что новое правительство настроено решить экономические проблемы страны. Однако "второй враг" не дремлет и провоцирует Украину ступать один "шаг вперед и два назад". Нардеп назвал это "заигрывать с врагом". Он добавил, что Украине важно вступить с борьбу с двумя противниками одновременно: не уступать внешнему врагу и делать все, чтобы искоренить коррупцию.