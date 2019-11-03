Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему

03.11.2019 22:12

До конца текущего года часть продуктов сильно подорожает

Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинские СМИ.

Больше всего подорожает сливочное масло. Все из-за того, что оно популярно за пределами Украины и чем больше пойдет на экспорт, тем выше цена будет на внутреннем рынке.

Также стоит ожидать подорожание Хлеба. Цена будет расти каждый месяц. Общий прирост составит около 1-3%.

В это время глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что молочные продукты вырастут незначительно. Ведь цена уже сравнялась с европейской. Рост цены может достигнуть на 1.5-2% на некоторые виды продукции.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы»

Она отмечает, что для этого есть соответствующие основания. В частности, площади под сахарной свеклой в текущем году сократились на 30%, поэтому сырья для переработки будет меньше.

«Сокращение работы по количеству дней наблюдается практически на всех заводах, в том числе и нашем. Соответственно, объем изготовленного сахара снизится по сравнению с прошлым годом», — отмечает директор «Западной сахарной группы» (официальный представитель «Гнидавского сахарного завода») Инна Власюк.

Сообщалось, что гривна укрепилась по отношению к доллару. Повлияет ли это на ценообразование на основные продукты питания?

Отмечается, что стабилизация национальной валюты по-разному влияет на формирование стоимости продуктов питания. Но в целом эксперты сводятся к одному: «цены не падают быстро».

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, Если курс доллара укрепляется, продукты быстро дорожают. Но если гривна стабилизируется, товары сразу не становятся доступнее.