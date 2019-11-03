- Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему22:12
- «Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана21:31
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект20:32
- «Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ20:15
- Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется19:58
- Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет19:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему
До конца текущего года часть продуктов сильно подорожает
Цены изменятся на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на украинские СМИ.
Больше всего подорожает сливочное масло. Все из-за того, что оно популярно за пределами Украины и чем больше пойдет на экспорт, тем выше цена будет на внутреннем рынке.
Также стоит ожидать подорожание Хлеба. Цена будет расти каждый месяц. Общий прирост составит около 1-3%.
В это время глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что молочные продукты вырастут незначительно. Ведь цена уже сравнялась с европейской. Рост цены может достигнуть на 1.5-2% на некоторые виды продукции.
Ранее мы сообщали, что в 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы»
Она отмечает, что для этого есть соответствующие основания. В частности, площади под сахарной свеклой в текущем году сократились на 30%, поэтому сырья для переработки будет меньше.
«Сокращение работы по количеству дней наблюдается практически на всех заводах, в том числе и нашем. Соответственно, объем изготовленного сахара снизится по сравнению с прошлым годом», — отмечает директор «Западной сахарной группы» (официальный представитель «Гнидавского сахарного завода») Инна Власюк.
Сообщалось, что гривна укрепилась по отношению к доллару. Повлияет ли это на ценообразование на основные продукты питания?
Отмечается, что стабилизация национальной валюты по-разному влияет на формирование стоимости продуктов питания. Но в целом эксперты сводятся к одному: «цены не падают быстро».
По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, Если курс доллара укрепляется, продукты быстро дорожают. Но если гривна стабилизируется, товары сразу не становятся доступнее.
Теги: Донбасс, цена, подорожание, продукты
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Любимые продукты украинцев взлетят в цене: пора готовиться к худшему22:12
- «Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана21:31
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Потекут реки самогона: нардепы внесли в Раду новый законопроект20:32
- «Баканов выбил Богдану зуб»: В ОПУ прокомментировали драку главы СБУ и ОПУ20:15
- Украинцы рискуют остаться без жилья из-за коммуналки: кого это коснется19:58
- Стало известно кто из украинцев пойдет на пенсию в 50 лет19:38
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня