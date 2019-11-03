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Названа неожиданная опасность кори

03.11.2019 18:32
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Названа неожиданная опасность кори

Об этом ранее было неизвестно.

Корь способна стирать иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Ученые выяснили, что люди, которые переболели корью, в дальнейшем защищены от этой болезни на всю жизнь.

Однако они более восприимчивы к другим опасным инфекционным заболеваниям, причем даже спустя два-три года после выздоровления.

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Сообщается, что вирус кори губительно воздействует на иммунную систему и приводит к амнезии иммунитета — уничтожая определенные клетки, вирус заставляет иммунитет забывать о патогенах в прошлом.

 


Теги: Донбасс, здоровье, опасность, корь
 
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