Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности

03.11.2019 14:00

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, но точные сроки не были указаны

По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме, передает Reuters.

Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.

«Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать», – сказал президент США.

Американский лидер не уточнил сроки визита Зеленского.

«Он — хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», — заключил глава государства.

Также ранее сообщалось, что стало известно, что именно лидер США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка. Об этом во время выступления в Палате представителей рассказал временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Дональд Трамп требовал, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский якобы публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.

Взамен на это лидер США обещал помощь Украине в сфере безопасности. Выступая в Палате представителей дипломат также заявил о своем телефонном разговоре с послом США в ЕС Гордоном Сондландом в сентябре, который рассказал, что Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский публично объявил о расследовании. Именно от этого якобы зависело, состоится ли в США встреча между двумя президентами.

Источник: https://politeka.net