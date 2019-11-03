Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности

03.11.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, но точные сроки не были указаны

По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме, передает  Reuters.

Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.

«Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать», – сказал президент США.

Американский лидер не уточнил сроки визита Зеленского.

«Он — хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», — заключил глава государства.

Также ранее сообщалось, что стало известно, что именно лидер США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка. Об этом во время выступления в Палате представителей рассказал временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Дональд Трамп требовал, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский якобы публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.

Взамен на это лидер США обещал помощь Украине в сфере безопасности. Выступая в Палате представителей дипломат также заявил о своем телефонном разговоре с послом США в ЕС Гордоном Сондландом в сентябре, который рассказал, что Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский публично объявил о расследовании. Именно от этого якобы зависело, состоится ли в США встреча между двумя президентами.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, Белый дом, Дональд Трамп, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх