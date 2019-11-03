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Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме, но точные сроки не были указаны
По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме, передает Reuters.
Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.
«Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать», – сказал президент США.
Американский лидер не уточнил сроки визита Зеленского.
«Он — хороший человек. Он был избран во время невероятной коррупции в Украине, которая сильно меня беспокоит», — заключил глава государства.
Также ранее сообщалось, что стало известно, что именно лидер США Дональд Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка. Об этом во время выступления в Палате представителей рассказал временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор.
По его словам, Дональд Трамп требовал, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский якобы публично заявил о начале расследования дела против компании Burisma, а также возможного вмешательства Украины в выборы в США 2016 году.
Взамен на это лидер США обещал помощь Украине в сфере безопасности. Выступая в Палате представителей дипломат также заявил о своем телефонном разговоре с послом США в ЕС Гордоном Сондландом в сентябре, который рассказал, что Трамп хочет, чтобы Владимир Зеленский публично объявил о расследовании. Именно от этого якобы зависело, состоится ли в США встреча между двумя президентами.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Белый дом, Дональд Трамп, Зеленский
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