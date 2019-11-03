Пошел обратный отсчет для «Слуги народа»: начались переговоры по созданию коалиции

03.11.2019 07:10

Как информирует replyua.net, украинский блогер Карл Волох в своем блоге поделился инсайдерской информацией о том, что фракция «Слуга народа» ведет тайные переговоры с «Голосом» Святослава Вакарчука о возможно объединений усилий в Верховной Раде.



Карл Волох отмечает, сложно пока что сказать, насколько эта информация правдивая, но выглядит вполне логичной и достоверной. Учитывая последние маневры во время голосования в парламенте, то мы и правда можем вскоре узнать о создании коалиции в Раде.



Блогер пишет, по всей видимости, даже присутствие в «Голосе» опытного и умного Сергея Рахманина не дает гарантий, что «партия новых политиков» понимает: обратный отсчет для «Слуги народа» уже пошел и присоединяться к ним не стоит. Скорее всего, желание «порулить» во власти окажется сильнее рассудительности. Тем более, что шанс сохраниться как парламентская партия на следующих выборах у них совсем невысокий. Многие политические эксперты прогнозируют «Голосу» судьбу «Самопомичи» Садового. Читайте также – в России снова обеспокоились за русскоговорящих украинцев, говорят, что тех надо спасать.