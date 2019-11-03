Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Требую держать порох сухим»: Зеленский мощно обратился к артиллеристам в честь их праздника

03.11.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Требую держать порох сухим»: Зеленский мощно обратился к артиллеристам в честь их праздника

Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский обратился со словами поздравления к воинам и ветеранам ракетных войск и артиллерии в честь их профессионального праздника, потребовав при этом, чтобы они держали «порох сухим» и гарантировали сохранение тишины на Донбассе.

Как пишет replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем поздравлении главы государства, опубликованном на его сайте. «Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать «порох сухим» и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», - отметил Зеленский.

Более того, президент пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и непоколебимой веры в нашу победу.



Теги: Донбасс, президент, праздник, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх