- Глава СБУ Баканов устроил с Богданом бойню15:37
- Тройное повышение пенсий ожидает украинцев в 2020 году15:15
- Неприятные сюрпризы в платежках: украинцы будут платить за газ по-новому15:01
- Треть украинцев продолжительное время не могут найти работу14:40
- Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности14:00
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- Климкин сообщил, в каком случае Россия может ударить по югу Украины13:30
- «Требую держать порох сухим»: Зеленский мощно обратился к артиллеристам в честь их праздника13:15
- Придется платить больше: украинцев предупредили о неприятном "сюрпризе" с тарифами за газ12:20
- Цемах признался, что пошел в «ополчение», чтобы убивать украинцев за язык, за историю и культуру11:00
Треть украинцев продолжительное время не могут найти работу
За последние три года каждый третий украинец на продолжительное время оказывался без работы. Чаще всего это была молодежь и сельские жители.
Каждый третий украинец за последние три года долгое время оставался без работы. Особенно это касалось молодежи и жителей сел.
В воскресенье, 3 ноября компания Research & Branding Group, опубликовала данные опроса, в которых выяснилось, что в течение последних трех лет 31% украинцев более трех месяцев не имели работы или искали ее, в то время как 64% украинцев в такой ситуации не оказывались. Опрос проводился среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий, в период с 7 по 16 сентября 2019 года. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face), с максимальной погрешностью выборки — 2,2
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, работа, безработица
- "Википедия предательства" - в Украине формируется база данных о политиках ,работающих на Россию
- Нужно принять решение: российский политик рассказал, что Украине сделать для возврата Крыма
- Переселенцы Донетчины не рвутся работать
- "Русский марш" в Николаеве забросали дымовыми шашками (3 ВИДЕО)
- В Германии ислам стал официальной религией (ВИДЕО)
- Богатырёва поинтересовалась лечением активистов Майдана
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»11:59
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина11:21
- Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах09:15
- Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»08:33
- Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого22:40
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы22:24
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы21:59
- Глава СБУ Баканов устроил с Богданом бойню15:37
- Тройное повышение пенсий ожидает украинцев в 2020 году15:15
- Неприятные сюрпризы в платежках: украинцы будут платить за газ по-новому15:01
- Треть украинцев продолжительное время не могут найти работу14:40
- Обеспокоенный Трамп срочно позвал Зеленского в Белый дом: подробности14:00
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- Климкин сообщил, в каком случае Россия может ударить по югу Украины13:30
- «Требую держать порох сухим»: Зеленский мощно обратился к артиллеристам в честь их праздника13:15
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО12:41
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Ноябрь, конец черной полосы для четырех знаков Зодиака21:08
- Названа важнейшая дата ноября: что надо сделать всем знакам Зодиака20:43
- Ученые остановили рост рака и распространение метастаз19:03
- С 5 ноября начинается время большого везения для пяти знаков Зодиака18:10
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»
- В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер
- «Паника в «ДНР»: Под Новоазовском массово погибли террористы