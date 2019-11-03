За въезд на полосы общественного транспорта в часы пик будут штрафовать

03.11.2019 08:00

В Киеве функционирует координационная группа по улучшению трафика. Она следит за порядком на дороге в часы пик и штрафует тех, кто заезжает на полосы общественного транспорта.

Дежурства проходят в течение 3-хчасов. С 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Работа группы уже принесла результат. За 5 дней выписали около 2000 штрафов, общая сумма которых составляет 1 млн грн.

Источник: http://kr24.com.ua