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Зеленский обратился к украинским военным с важным требованием: официальное заявление
Владимир Зеленский обратился к воинам и ветеранам ВСУ
Сегодня «боги войны» — бойцы ракетных войск и артиллерии примите поздравления. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на обращение гаранта. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к военным по случаю праздника:
«Уважаемые воины-артиллеристы! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии ».
Владимир Зеленский отметил, что требует от бойцов, в условиях разведения войск, держать «порох сухим»:
«… должны быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения; в этот день мы в скорби склоняем головы перед героями- артиллеристами, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память », — говорится в обращении.
Президент также отметил, что благодаря профессионализму артиллеристов «в боях с российским агрессором на Востоке Украины сохранены тысячи жизней украинских воинов и гражданского населения»:
«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать « порох сухим »», — отметил Владимир Зеленский и добавил:
«Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу».
Напомним, процесс разведения войск Украины и «ЛНР» в Золотом начали 29 октября. 1 ноября «народная милиция» так называемой «республики» заявила также, что разведение войск произошло.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, военные, требование, заявление, Зеленский
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