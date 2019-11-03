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«Значит, не надо уже расследовать»: Горбатюк предъявил Богдану громкие обвинения из-за Майдана

03.11.2019 21:31
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В интервью телеканалу «Прямой» бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы хотел закрыть расследование преступлений, которые были совершены во время Майдана, а также действий президента-беглеца Виктора Януковича, передает replyua.net.

Со слов Горбатюка, он провел встречу с Богданом после встречи в ОП с Владимиром Зеленским. Сам глава Офиса президента пришел туда к концу беседы. Экс-высокопоставленный чиновник пояснил, что «все было хорошо, пока не пришел Богдан».

Представитель ГПУ заявил присутствующим, что расследование убийств правоохранителей не проводилось, на что Богдан возразил, что это не так. «Не зная о сути, он (Богдан, - ред.) сказал: «Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович». Зеленский в ответ на это сказал: «Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?».

«Значит, уже тогда не надо расследовать. Все расследовано – и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать», – передал Горбатюк слова руководителя ОП.




Теги: Донбасс, скандал, Богдан
 
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