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«ЕС и Канада не помеха»: Президент Зеленский подписал закон о судебной реформе

04.11.2019 17:27
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«ЕС и Канада не помеха»: Президент Зеленский подписал закон о судебной реформе

Глава украинского государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под проектом закона относительно деятельности органов судейского управления, который критиковали Канада и Европейский Союз. Как информирует replyua.net, об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

В частности, на официальном ресурсе украинского парламента говорится, что четвертого ноября документ будет возвращен с подписью главы государства. Практически все нормы закона вступят в силу со следующего дня после официального опубликования. Также известно, что закон сокращает состав Верховного суда в два раза, с 200 до 100 судей, и он вводит порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию этики и добродетели. Кроме того, законом, который подписал украинский лидер, также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в гривневом эквиваленте достигает 105,7 тысяч гривен.

Сокращается также и состав ВККС с 16 до 12 членов. В ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Помимо того, кандидаты в ВККС должны подавать «заявление о проведении проверки, определенной законом» Об очистке власти».



Теги: Донбасс, президент, Канада, реформа, Зеленский
 
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